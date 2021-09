Incidente tra due auto nella notte: muore una donna di 41 anni, tre feriti gravi

Tragico incidente nella notte nel Salento. Una donna di 41 anni, Loretta Merola, è morta e tre persone sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale sulla strada provinciale che collega Castro a Poggiardo: Loretta viaggiava a bordo di una Alfa Gt condotta da un uomo rimasto gravemente ferito, come un'altra donna sulla stessa auto. Due le auto coinvolte: l'Alfa si è scontrata con una Ford Focus. Anche il conducente dell'utilitaria è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e Carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 09:55

