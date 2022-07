Sabaudia, autocarro si schianta contro un albero. Morto il conducente 44enne, grave il passeggero

di Paolo Travisi

Un incidente fatale sul litorale laziale, nelle vicinanze di Sabaudia. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, un autocarro è finito contro un albero sulla strada Migliara 47, tra Borgo San Donato e Pontinia e non ha lasciato scampo ad uno dei due uomini a bordo, Daniel Rossi di 44 anni è morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri di Latina che subito dopo lo schianto sono intervenuti sul luogo dell'incidente, l'autocarro con a bordo il conducente ed un passeggero, improvvisamente ha sbandato ed è finito fuori strada, nel tratto che collega la statale Pontina verso Pontinia.

Incidente con la moto contro un'auto parcheggiata, scappa per non pagare i danni ma si schianta contro un muro e muore

<h2>Impatto violento</h2>

Sbandando, il mezzo ha urtato violentemente contro un albero al lato della strada e nell'impatto un uomo di 44 anni di Sabaudia che stava guidando l'autocarro ha perso la vita. Nell'impatto il veicolo è stato completamente distrutto tanto che per estrarre i due uomini dalle lamiere accartocciate sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del conducente, mentre il passeggero, ferito in modo molto grave, è stato trasportato con urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Al vaglio dei carabinieri, la dinamica dell'incidente.

Sbarchi, peschereccio con oltre 600 migranti salvato al largo della Calabria. A bordo anche 5 cadaveri, Lampedusa al collasso

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Luglio 2022, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA