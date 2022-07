Sbarchi, peschereccio con oltre 600 migranti salvato al largo della Calabria. A bordo anche 5 cadaveri, Lampedusa al collasso

di Paolo Travisi

674 migranti a bordo di un peschereccio approdato al molo Norimberga di Messina, dopo essere stato soccorso da tre motovedette della Guardia Costiera, una nave mercantile ed una della Guardia di Finanza a circa 124 miglia dalla Calabria. Alcune persone sono state salvate direttamente dalle acque, ma a bordo sono state rinvenute anche le salme di 5 persone, tutti uomini deceduti in mare, durante la traversata. Ci sarebbero, inoltre, circa 30 minori non accompagnati a bordo dell'imbarcazione, accolti dal personale della polizia e della prefettura.

Tragedia senza fine

Si lancia col parapendio e finisce contro recinzione di filo spinato. Muore un 55enne

Le persone salvate, quasi tutte di nazionalità egiziana e siriana, sono state poi trasferite nel porto calabrese di Crotone e in quelli siciliani di Messina, Catania e Porto Palo. Messina ha accolto 179 migranti, sottoposti a controlli medici e cure, Crotone oltre 150, mentre sui corpi delle cinque vittime sono in corso le indagini per risalire ai motivi decesso. Il caldo torrido di questi giorni, sommato all'enorme sforzo fisico durante la traversata a bordo del peschereccio, ha provocato il malore tra diversi migranti, in seguito allo sbarco sulle coste italiane.

Rubano una carrozzina alla ragazza disabile e la distruggono. La vittima: «I disabili sieti voi»

Lampedusa al collasso

«Sono sgomento per l’ennesimo tragico epilogo di un naufragio a largo delle nostre coste. Denuncio da anni come, nel silenzio dell’Europa, il Mediterraneo sia diventato il più grande cimitero di disperati. Nel prossimo governo di centrodestra la tutela dei confini deve tornare ad essere una priorità, contro la misera tratta di disperati che vengono illusi da ignobili mercanti di morte», sono le parole del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. «Accogliere i profughi è un dovere morale, apparire il ventre molle d’Europa è contro il diritto dei popoli di autodeterminarsi».

Nel frattempo sull'isola di Lampedusa, proseguono sbarchi di migranti provenienti da diversi paesi. 111 persone, originaria di Afghanista, Paikistan, Sudan, Nigeria, Etiopia sono arrivati sulla terraferma; si tratta del sedicesimo sbarco dalla mezzanotte sull'isola siciliana, per un totale di 522 persone. L'hotspot di Lampedusa è nuovamente in emergenza, eppure al momento, non sono previsti trasferimenti per alleggerire la struttura di prima accoglienza che ha una capienza massima di 350 posti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA