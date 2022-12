Incidente al porto di La Spezia, auto finisce in mare: morto il conducente, il passeggero nuota fino a riva e si salva

Drammatico incidente stamattina nel porto di La Spezia, dove un'automobile è finita in mare provocando la morte del conducente. A bordo anche un passeggero, che è riuscito a salvarsi uscendo dal veicolo e nuotando fino a riva. Secondo le prime informazioni, a finire in mare è stata un'auto di servizio, nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct. Le attività portuali sono state sospese per consentire l'intervento dei soccorritori. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno recuperando l'auto, e personale della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure.

Chi è la vittima

La persona morta dentro a un'auto caduta in mare stamani nel porto della Spezia è Alessandro Basti, 60 anni, dipendente di Contship. Faceva il frigorista, ovvero addetto ai container refrigerati, come il collega che era con lui nel momento in cui l'auto è finita in mare. Basti sarebbe stato alla guida, per cui non si esclude l'ipotesi di un malore come causa dell'incidente.

L'auto di servizio numero 20 è finita oltre il molo di Calata Artom in senso di marcia, come lascerebbero intendere il fatto che i danni sono concentrati nella parte anteriore. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco all'interno dell'abitacolo stesso. Sul posto l'ad di LSCT, Alfredo Scalisi, che ha espresso il cordoglio dell'azienda alla famiglia.

#LaSpezia, intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 7:00 per un'automobile finita in mare con due persone a bordo mentre era in transito nella zona del porto a Calata Artom. Salvo uno dei due occupanti, in corso le operazioni di ricerca e soccorso dell'altro [#15dicembre 8:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 11:19

