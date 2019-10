Ancora una vittima della strada in Veneto in un fine settimana dal bilancio tragico: la vittima è un centauro trevigiano che verso mezzogiorno di oggi, sabato 26 ottobre, è deceduto dopo lo schianto contro un'auto in via Verri a Mareno di Piave.



Non si conosce ancora l'identità della vittima. I rilievi sono affidati alla Polizia locale.







Sabato 26 Ottobre 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA