Francesco Chiofalo dopo l’operazione agli occhi: «Ho ricevuto pesanti insulti a livello personale, nessuno ha il diritto di farlo»

Francesco Chiofalo, ex volto di Tempation Island, nelle scorse settimane ha raccontato ai suoi follower di Instagram di essersi sottoposto alla cheratopigmentazione, cioè l'intervento chirurgico per cambiare colore degli occhi: da color nocciola a color azzurro. Una scelta che è stata molto giudicata soprattutto da alcuni utenti social che hanno «criticato pesantemente» l'ex volto di Temptation Island con commenti pungenti. Proprio per questo motivo Francesco ha scelto di rispondere alle critiche con un messaggio Instagram.

Francesco Chiofalo e l'operazione per cambiare colore degli occhi, la fidanzata Drusilla Gucci sbotta: «Mi dissocio, sono preoccupata»

Lo sfogo di Francesco Chiofalo

«Penso che sia dovuto principalmente dal fatto che si tratti degli occhi, da una disinformazione totale su questo tipo di intervento e anche dal fatto che sia un intervento nuovo, di ultima generazione - ha scritto Francesco Chiofalo nelle sue Instagram stories -.

«Io penso che ognuno di noi nella propria vita e con il suo corpo è libero di fare ciò che vuole e nessuno ha il diritto di insultarlo o giudicarlo per questo - ha concluso -. E chi lo fa è solo un incivile frustrato».

