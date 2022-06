Padova, schianto contro un camion: 17enne muore sullo scooter guidato dal padre

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio, oggi 24 giugno, in via Po, a Padova. Un camion e uno scooter si sono scontrati all'altezza del Crowne Plaza, in direzione Limena. A perdere la vita un ragazzo di 17enne seduto dietro nello scooter guidato dal padre, ricoverato in Pronto soccorso. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia locale, il camion li avrebbe stretti troppo mentre svolta a destra per via Pierobon.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 16:48

