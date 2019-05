Carrello finisce contro il treno: paura sulla linea Regionale

Incidente ferroviario nei pressi della stazione di Rozzol sulla linea Trieste-Opicina dove poco dopo l'una sono intervenuti i Vigili del fuoco. Giunti sul posto hanno riscontrato che durante dei lavori volti al futuro ripristino della linea ferroviaria, per cause ancora da accertare, un carrello ferroviario era andato a colpire un convoglio composto da tre carrelli e un locomotore.

I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dei carri incidentati e dell'area del sinistro. L'incidente non ha causato feriti. Sul posto anche personale Polfer e Rfi. Mercoledì 15 Maggio 2019, 16:05

