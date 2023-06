Bus nella scarpata, identificata la vittima dell'incidente: era un ragazzo di 26 anni

di Redazione Web

È stata identificata la vittima del tragico incidente di domenica mattina sulla A16. Si chiamava Malick Fall, aveva 26 anni, era nato in Senegal ma viveva a Forlì il giovane morto nel grave schianto avvenuto nel territorio del comune irpino di Vallesaccarda, nel quale è rimasto coinvolto un bus Flixbus con 36 passeggeri a bordo, e due autisti, partito da Lecce e diretto a Roma e finito in una scarpata.

Bus in una scarpata dopo un incidente con cinque auto. Passeggero: «Dormivamo, poi il botto»

Bus nella scarpata, chi era la vittima

La vittima è stata identificata in seguito alle indagini svolte dalla Polizia Stradale di Grottaminarda e coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, guidata da Aldo Policastro. Malik Fall è morto sul colpo alla guida di una delle quattro auto su cui viaggiava un numero imprecisato di giovani nordafricani diretti a vendere la merce nei mercati in provincia di Napoli. L'uomo si trovava su uno dei veicoli coinvolti nel tamponamento a catena. La Procura ha anche identificato un'altra persona, ancora in ospedale con prognosi riservata: si chiama Alassane Loum, 36 anni, originario del Senegal e domiciliato a Napoli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA