Incidente mortale sull'Aurelia, scontro tra tre auto: due morti e un ferito

Un'auto ha preso fuoco in un'incidente che ha coinvolto tre veicoli sulla statale via Aurelia all'altezza del chilometro 32, a Palidoro, nel comune di Fiumicino, vicino a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco spiegando che nell'incidente sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. È accaduto intorno alle 6. Da chiarire le cause dell'incidente. Sulla statale, spiega l'Anas, è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato della circolazione in prossimità del luogo dell'incidente.



Foto archivio Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Luglio 2020, 08:48

