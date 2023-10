​Incidente in A14, maxi tamponamento e autostrada chiusa per 5 ore: muore un 62enne

di redazione web

E' Franco Politi, 62 anni, camionista di Poggio San Marcello (Ancona) l'uomo che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel tratto bolognese dell'A14, all'altezza di San Lazzaro e il bivio per l'A13 per Padova.

Strage evitata per 15 metri: collisione sfiorata in pista tra due aerei

La dinamica

Il maxi-tamponamento ha coinvolto 5 tir e un'auto. Il camionista marchigiano era al volante dell'ultimo camion che trasportava risme di carta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare l'uomo dalle lamiere.

L'incidente

Cinque ore di coda

Il tratto, in direzione nord, è rimasto chiuso per 5 ore (ha riaperto intorno alle 18) con code fino a 10 km e disagi per la viabilità (anche fuori dal trattp autostradale) anche perché la carambola è avvenuta in un tratto senza corsia di emergenza. Feriti un 42enne e un 52enne, portati poi all'Ospedale Maggiore di Bologna per le ferite comunque non gravi riportate.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Ottobre 2023, 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA