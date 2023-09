Rimini-Perugia, terrore allo stadio: scoppia un incendio in curva, stangata del giudice sportivo

di Redazione web

Dopo la paura allo stadio di Rimini, per un grosso incendio scoppiato vicino alla curva degli ultrà del Perugia in trasferta, arriva la stangata del giudice sportivo di serie C. Un turno di chiusura. La curva nord in occasione della gara interna con la Torres, non di quella di domenica prossima con il Sestri Levante, resterà chiusa.

Lo ha deciso il giudice sportivo dopo i fatti di sabato scorso a Rimini, quando un fumogeno lanciato dal settore ospiti in cui erano presenti gli otre quattrocento tifosi biancorossi ha causato l'incendio di un materassino per il salto in alto dopo il lancio di alcuni fumogeni e torce.

Incendio che ha costretto l'arbitro a sospendere la partita per oltre dieci minuti, vista anche l'assenza dei vigili del fuoco che quindi non hanno potuto subito spegnere le fiamme.

