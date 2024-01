Incendio in un acciaieria, mezzo prende fuoco: morto operaio di 51 anni

di Redazione web

Un operaio di 51 anni è morto poco dopo le 5 del mattino nello stabilimento Feralpi di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'uomo stava guidando un mezzo nell’area esterna dell'azienda, quando questo ha preso fuoco.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un operaio di una società esterna, stava manovrando una pala meccanica quando, per cause ancora da accertare, avrebbe rovesciato del materiale incandescente sul mezzo, innescando l'incendio.

L’allarme è scattato verso le 5.10, con una chiamata ai Vigili del fuoco. Una volta sul posto, le squadre hanno trovato il mezzo in fiamme. A quel punto i pompieri hanno scoperto che era in turno un operaio: hanno provato a contattarlo, senza esito. Quando sono riusciti a spegnere l’incendio, circa mezz’ora dopo, hanno ritrovato il corpo dell’uomo a bordo del mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Brescia, allertati per l'incendio di una macchina operatrice. Sul posto due squadre con il supporto di una autobotte.

Domenica 21 Gennaio 2024, 10:30

