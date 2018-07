In Germania per lavoro, Wladimir muore 20 giorni dopo un incidente sul cantiere

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era a, in Germania, per lavoro ormai da qualche anno. Anche se lavorava come operaio in una ditta edile, non aveva mai reciso il legame con il Salento e con Uggiano la Chiesa in particolare:, 33 anni, ci tornava ogni volta che poteva, anche perché ad attenderlo aveva ancora tanti amici.Ora Wladimir non tornerà più. E' morto ieri in un ospedale di Francoforte, dove era stato ricoverato circa venti giorni fa a seguito di un incidente sul posto di lavoro. Le sue condizioni non erano sembrate gravissime, tant'è che il ragazzo, che era ancora in ospedale, sarebbe dovuto essere dimesso proprio oggi. Invece, il suo stato di salute è peggiorato in maniera imprevedibile e repentina e il 33enne è morto, probabilmente a causa di un'emorragia cerebrale di cui i medici non si erano accorti.In Germania si sono precipitati i genitori di Wladimir, mentre nel Salento lo piangono decine di amici. Nel tempo libero, il giovane faceva il dj di musica underground in alcuni locali della provincia. «Non ce la faró mai ad abituarmi all'idea di non vederti più... e risparmiatemi le solite frasi del tipo "sarà sempre con te" perché lo era già, ogni giorno, con le sue stupide battute, nei miei discorsi. Parlavo di te sempre - scrive un'amica su Facebook - anche con chi non ti conosceva, raccontando le risate che ci facevamo Wlady...perchè ridevamo sempre. Ogni volta che ti ricorderò con i nostri modi di dire, o ascolterò i disconi che mettevi e in automatico partiva la manina "frisa spunzata"...Come faró a non piangere? E non mi dite che passerà! Sarai sempre con me e maledirò ogni istante il momento in cui la vita ti ha portato via! E quando ci rincontreremo all'inferno sappi che ti stroppio di mazzate per lo sgarro che ci hai fatto».