Ilaria Salis, il papà Roberto: «Quereliamo Matteo Salvini per diffamazione»

di Redazione web

Roberto Salis querela Matteo Salvini per diffamazione. Il papà di Ilaria Salis, la 39enne detenuta in Ungheria con l'accusa di aver aggredito un uomo durante la manifestazione di estrema destra, ha fatto sapere che passerà alle vie legali contro in ministro dei Trasporti.

«Ci faremo dare opportuna procura da Ilaria perchè, a seguito delle dichiarazione lesive della sua reputazione per quanto riguarda il presunto assalto al chiosco della Lega a Monza, abbiamo deciso di querelare Matteo Salvini per diffamazione», ha detto.

Queralati anche Giuseppe Brindisi e Alessandro Sallusti

Inoltre, «in seguito all'ignobile attacco e all'imboscata della trasmissione Diario del giorno, la famiglia ha deciso di querelare anche Giuseppe Brindisi e Alessandro Sallusti per diffamazione».

Cosa ha detto Salvini

«Da genitore capisco l’ansia e anche alcune dichiarazioni originali del padre di Ilaria Salis, Roberto. È giusto che il governo sia impegnato con tutte le forze per tutelare la ragazza e ne auspico la completa e rapida assoluzione.

