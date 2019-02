Scene apocalittiche questa mattina a Taranto. Un fortissimo vento da Nord-Est, attorno ai 70 chilometri all'ora, sta causando danni ingenti in città dove moltissimi alberi si sono abbattuti al suolo finendo per colpire numerose auto in sosta. Danni si segnalano anche ad alcune insegne luminose. Nella foto, un albero caduto in via Pitagora, all'altezza di Villa Peripato, colpendo le auto che erano parcheggiate. Ultimo aggiornamento: 16:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA