Scippo dopo il bancomat, commerciante blocca il ladro e recupera borsa e denaro

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’ha seguita dopo averla vista fare bancomat all’ufficio postale centrale di Grottammare. La donna, dopo il prelievo, ha infatti imboccato vicolo Etruria, la stretta strada che costeggia la parte laterale del municipio di Grottammare e arriva fino quasi alla Statale ma prima che la donna arrivasse all’incrocio le si è avventato contro strappandole di mano la borsa (con i 250 euro che aveva appena prelevato) e facendola cadere a terra. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17. La donna ha tentato di mantenere la presa sulla borsa ma il ladro è riuscito a fuggire. Non aveva però fatto i conti con la prontezza di riflessi di una negoziante che si trovava a pochi metri di distanza dal punto della scippo. Quando ha sentito le urla della donna ha subito capito la situazione così si è parata davanti al rapinatore in fuga ed è riuscita a creargli difficoltà di movimento recuperando la borsa. La negoziante è infatti stata rapida nello strapparla di mano al malvivente che, per non perdere ulteriormente tempo, ha dovuto mollare il bottino e darsela a gambe. La donna scippata, che era caduta in terra riportando alcuni ematomi, probabilmente avrà bisogno di cure sanitarie. Della vicenda si occupano i carabinieri della stazione locale.