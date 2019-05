Gratta e Vinci, la fortuna bacia Napoli: 2 milioni con un biglietto del «Miliardario Maxi»

Napoli

La fortuna tocca la Campania, aè stata realizzata una vincita da 2 milioni di euro con il biglietto “Il Miliardario Maxi”. Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro in tutta Italia. Il Gratta e Vinci è la più grande lotteria istantanea al mondo e permette – grattando i simboli che compaiono sul biglietto – di vincere premi immediati in denaro. Il Gratta e Vinci è gestito da Lotterie Nazionali S.r.l., società partecipata da Lottomatica Holding S.r.l., Scientific Games International Inc., Scientific Games Italy Investments S.r.l., Arianna 2011 S.p.A. e Servizi in Rete 2001 S.r.l. Dal 1° ottobre 2017, per tutte le lotterie istantanee, alle vincite di importo superiore a 500 euro viene applicata una ritenuta pari al 12% sulla parte di importo eccedente la somma di 500 euro.