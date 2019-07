Muore dopo una lunga malattia e lascia tre figli, il marito era scomparso a 48 anni

​Nonostante sapesse che la sua era una battaglia complicata, Gloria ha combattuto con tutta sé stessa per portare alla maggiore età i due figli più grandi, che hanno compiuto 18 anni lo scorso aprile. A breve il Tribunale di Treviso nominerà il tutore per il minorenne. La chiesa parrocchiale sarà gremita sia per la recita del Rosario che verrà recitato questa sera, alle 20, sia per i funerali che si terranno domani pomeriggio alle 17.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 14:31

Malata da quattro anni, si è spenta ieri poco dopo mezzanotte in ospedale a Oderzo. Aveva 57 anni e abitava in via Zattere a Ponte di Piave insieme ai tre figli: i gemelli Rocco e Virginia, appena diciottenni, e il piccolo Vittorio di 11 anni. I gemelli sono stati promossi in quinta superiore: Vittorio andrà in prima media.: a giugno infatti morì per uno scompenso cardiaco il marito Sergio Arreghini, affermato dirigente di azienda nel settore dell'abbigliamento; aveva 48 anni.