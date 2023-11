Giulia Cecchettin, il libro per bambini trovato vicino al corpo: cosa racconta "Anche i mostri si lavano i denti"

Accanto al corpo di Giulia Cecchettin, secondo le accuse uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è stato trovato un libro per l’infanzia dal titolo ‘Anche i mostri si lavano i denti’ di Jessica Martinelli, disegnatrice per bambini veneta. Fare l’illustratrice era il sogno della 22enne che si stava per laureare in Ingegneria biomedica all’Università di Padova.

Giulia Cecchettin, il mistero del libro per bambini trovato vicino al suo corpo: «Anche i mostri si lavano i denti». Era suo?



Giulia Cecchettin, lo straziante monologo di Paola Cortellesi sulla violenza alle donne: devi leggerlo

Sono una ventina gli oggetti repertati durante i sopralluoghi ed elencati nel provvedimento del sequestro, tra cui un mocassino nero di Giulia, un rotolo di sacchi neri di plastica e fazzoletti sporchi di sangue. Ancora nessuna traccia, invece, del cellulare della vittima che risulta spento dalla 22.45 dell’11 novembre scorso quando aggancia la cella del centro commerciale “Nave de vero” di Marghera, dove c’è una libreria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA