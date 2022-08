Mix di alcol e droga, Gabriele morto a 19 anni a Genova: lo hanno trovato riverso in un'aiuola

È stato notato, agonizzante, riverso su un'aiuola da alcuni passanti all'alba di sabato. Da lì la telefonata ai soccorritori e la corsa in ospedale, ma agli uomini del 118 è stato chiaro sin dal primo sguardo che la situazione fosse ormai compromessa. Ed è così che un ragazzo di 19 anni è morto all'Ospedale Evangelico di Voltri.

Ipotesi mix di alcol e droga

Gabriele Mantelli Cosso era un ragazzo di Genova, che viveva a Marassi con la famiglia, ritrovato agonizzante in un'aiuola dei Giardini Govi, a pochi metri dal frequentatissimo corso Italia, cuore della movida. Inizialmente i passanti hanno pensato stesse solo dormendo, ma quando hanno provato a svegliarlo hanno capito che la situazione era critica. Al loro arrivo, i sanitari lo hanno trovato in coma e portato prima al pronto soccorso del Galliera, da lì il trasferimento a Voltri. In ospedale, i medici hanno accertato una forte intossicazione da alcol ed è proprio il mix tra alcol e droga l'ipotesi formulata dagli inquirenti per la causa del decesso. Sarà ora l'autopsia a stabilire con certezza quanto accaduto.

I video dalle telecamere

Intanto le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona per cercare di ricostruire le ultime ore del ragazzo e capire se fosse da solo quando ha iniziato a stare male sia stato abbandonato in balìa del suo destino.

