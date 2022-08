Chiede di spostare l'auto per uscire dal parcheggio: uomo picchiato a sangue da cinque giovani

Voleva solo recuperare la sua auto, mettersi alla guida e tornare a casa dopo una serata in discoteca. E invece un uomo di 55 anni si è ritrovato vittima di una violenta aggressione nel parcheggio del locale, tutto per aver chiesto a un gruppo di giovani di spostare l'auto per consentirgli il passaggio.

Mix di alcol e droga, Gabriele morto a 19 anni a Genova: lo hanno trovato riverso in un'aiuola

Il pestaggio con gli attrezzi di metallo

L'episodio è accaduto a Ponte San Giovanni (Perugia), dove sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. L'uomo ha riferito loro di essere stato aggredito da cinque persone al momento di andare via dal locale. Arrivato nel parcheggio, infatti, aveva notato che un veicolo ostruiva l'uscita della sua auto. A quel punto aveva iniziato a lampeggiare e a suonare per cercare di attirare l'attenzione dei passeggeri e liberare quindi il passaggio. Dall'auto erano scese alcune persone che, dopo averlo avvicinato, avevano iniziato a colpire il veicolo con alcuni attrezzi in metallo, mandando in frantumi il lunotto posteriore, i finestrini e danneggiando la carrozzeria. Il 55enne, a quel punto, era sceso dall'auto per cercare di fermarli, ma era stato aggredito violentemente dai cinque individui che poi si sono dati alla fuga. Allertato il personale del 118, giunto poco dopo sul posto, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Rintracciato uno dei responsabili

Qualche giorno dopo, il 55enne si è recato in Questura per denunciare l'accaduto e fornire alcuni elementi utili all'identificazione di uno degli aggressori. Gli agenti, quindi, dopo una serie di accertamenti, sono riusciti a risalire al nominativo e all'indirizzo di uno degli autori del gesto, un cittadino polacco di 23 anni. Raggiunta la residenza del 23enne, gli operatori hanno notato nelle pertinenze dell'abitazione, una moto di grossa cilindrata con la targa rimossa. Insospettiti, hanno effettuato alcune verifiche sul numero di telaio riscontrando che il veicolo era oggetto di furto. Dopo aver preso contatto con il 23enne, gli agenti lo hanno sentito in merito al possesso del veicolo ma questo non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile, cadendo spesso in contraddizione. Terminate le attività di rito, i poliziotti hanno sequestrato la moto e deferito all'Autorità giudiziaria il cittadino polacco per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento e ricettazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Agosto 2022, 10:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA