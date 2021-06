Genova, cadavere di un uomo trovato in una pineta: ha una ferita alla testa. Era reduce da una festa da amici

ll cadavere di un uomo con una ferita alla testa è stato trovato nella notte nella pineta di Arenzano quartiere residenziale di Genova. A dare l'allarme è stato il guardiano della stessa pineta e sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo fosse stato ad una festa in casa di amici. Sono in corso accertamenti per chiarire l'accaduto dato che la ferita alla testa potrebbe averla provocata una caduta accidentale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Giugno 2021, 14:37

