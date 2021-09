Gemelle si laureano con 110 e Lode nello stesso giorno nella stessa materia: «Abbiamo sempre avuto passioni comuni»

Due gemelle da 110 e Lode. Claudia e Roberta Cornale, due gemelle 22enni di Remedello, nel Bresciano, hanno conseguito la laurea triennale nello stesso giorno, nella stessa università, nella stessa facoltà, con una tesi uguale ottenendo lo stesso punteggio.

Le studentesse si sono laureate in Scienze Matematiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia con una tesi in geometria ottenendo la votazione di 110 e lode. Un successo doppio per la famiglia che aspetta la terza corona di alloro che arriverà tra qualche mese con la terza gemella, Elisa, laureanda però in Lettere. Il segreto delle due gemelle, come raccontano a Il Giornale di Brescia, è stato quello di fare le cose insieme: «Se una delle due non capisce un passaggio, l'altra magari è in grado di aiutarla, altrimenti ci impegniamo insieme per comprendere gli argomenti. Inoltre ci ascoltiamo a vicenda mentre ripetiamo ciò che abbiamo studiato e questo aiuta a memorizzare: lo abbiamo fatto anche per le tesi e così, praticamente, l'una ha quasi imparato anche i contenuti della tesi dell'altra».

Le gemelle hanno annunciato che le loro strade ora non si divideranno: «Per la laurea magistrale abbiamo scelto di proseguire all'Università Cattolica, con il percorso più improntato alla formazione economico-aziendale». Da sempre le due sorelle hanno condiviso passioni e interessi, contrariamente alla terza gemella che infatti ha scelto tutt'altra carriera scolastica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA