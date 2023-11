Firenze, in tuta bianca bloccano un tram: «Il blitz con la vernice spray»

di Marta Goggi

Blitz di un gruppo di persone in tuta bianca stamani a Firenze per bloccare un convoglio della tramvia in città. È successo alla fermata di viale Redi da dove il conducente ha dato l'allarme alla sala radio della Gest spa segnalando che il gruppetto ostruiva i binari e imbrattava con vernice spray sia la carrozzeria esterna del convoglio, sia il vetro anteriore.

La dinamica

Secondo quanto si apprende, sono state tracciate scritte sui vagoni. La sala radio ha avvisato le forze dell'ordine. «Gest condanna fermamente quanto accaduto oggi ai danni di una vettura della T2: un blitz che poteva mettere in serio pericolo la sicurezza dei passeggeri e che ha danneggiato un'intera vettura - si legge in una nota dell'azienda di gestione del servizio tramvia - Al momento non risultano scritte contro la tramvia, ma sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Le stesse forze dell'ordine hanno chiesto di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza, grazie alle quali siamo fiduciosi che gli autori di questi gesto non la faranno franca»

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA