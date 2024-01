Finto operatore della banca truffa 60enne: sottratti dal conto 28mila euro

di Redazione web

Si finge operatore della banca e truffa un 60enne di Cupramontana (Ancona), convincendolo ad effettuare una serie di bonifici istantanei per un totale di 28mila euro. I carabinieri della Compagnia di Fabriano dopo lunghe indagini informatiche sono riusciti a risalire al responsabile, identificandolo e denunciandolo per truffa. Si tratta di un 40enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine che aveva convinto la vittima di dover sventare un tentativo di accesso al suo conto. Solo successivamente il 60enne ha contattato la propria banca e ha scoperto che si trattava di una truffa.

Il denunciato già autore di altre truffe

Ma non è l'unica truffa scoperta dai militari. A cadere nella trappola dei malviventi anche un altro 60enne, residente a Serra San Quirico. Ha versato una caparra di 3mila euro per avviare una ristrutturazione edile con il Superbonus 110%, dopo aver trovato un'offerta conveniente su internet. Una volta effettuato il bonifico, però, dei sedicenti titolari dell'impresa edile si sono perse le tracce. Denunciate 3 persone per truffa in concorso: un 25enne di Milano, una 32enne di Ancona e un 30enne di Caserta.

