Perde il controllo della Panda e finisce sul marciapiede: morta una donna

Tragico incidente stradale a Vasto nel Chietino dove un automobilista ha travolto due pedoni uccidendone uno. Secondo una prima ricostruzione l'uomo di 49 anni al volante di una Fiat Panda si è sentito male ed ha perso il controllo del mezzo in via Giulio Cesare nei pressi di una farmacia. L'auto fuori controllo è balzata sul marciapiede, dove ha falciato due donne: una, la più fortunata, è finita in ospedale, dove è stata ricoverata. L'altra, una 64enne, è stata travolta e schiacciata contro un'auto vettura parcheggiata ed è morta.

Leggi anche > Casalnuovo, bambino di due anni muore travolto dal trattore guidato dal papà: incastrato nella fresa meccanica

Sul posto i carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e i soccorritori del 118 intervenuti anche con un'eliambulanza. L’automobilista che si trovava in auto con un'altra persona, riporta il Messaggero, è stato, invece, soccorso dai sanitari ed è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara. La persona che era accanto al conducente è in buone condizioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA