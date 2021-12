Femminicidio a Torre Annunziata: insegnante in pensione uccide una donna ​a colpi di pistola

Femminicidio a Torre Annunziata. Poco dopo ora di pranzo un anziano di 81 anni ha ucciso una donna a colpi di pistola nel suo appartamento in via Gambardella. La donna, 67 anni, di origine ucraina, era la badante della sorella dell’anziano.

L'uomo, insegnante in pensione con regolare porto d'armi, è in stato di fermo ed è sottoposto a interrogatorio all'interno del suo appartamento. Non ha opposto resistenza.

Sul posto il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso il pubblico ministero di turno con i carabinieri della sezione radiomobile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 18:45

