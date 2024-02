Gallipoli, vestito da fantasma lancia sassi contro la casa della ex moglie: denunciato per stalking Per il 48enne provvedimento di ammonimento del Questore nel Leccese





Un uomo di 48 anni da Gallipoli, incapace di accettare la fine del suo matrimonio, è stato ammonito dal Questore di Lecce per aver adottato comportamenti persecutori nei confronti della sua ex moglie. Questi comportamenti andavano dal presentarsi nei luoghi frequentati dalla donna a qualsiasi ora fino a lanciare sassi contro la casa della vittima di notte, mascherandosi da fantasma, con tanto di lenzuolo bianco. L'uomo è stato accusato di stalking, danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali. Il provvedimento di ammonimento impone all'uomo l'obbligo di adottare immediatamente un comportamento legale e di cessare ogni forma di molestia o violenza nei confronti dell'ex moglie. Nel corso delle ultime settimane, l'uomo si è reso responsabile dei reati di atti persecutori, danneggiamento, minacce gravi e lesioni personali nei confronti della ex moglie. L'ammonimento prevede senza limite di tempo, l'obbligo a tenere immediatamente una condotta conforme alla legge e a cessare qualunque comportamento vessatorio persecutorio o condotta violenta, sia essa fisica, psicologica, verbale o economica nei confronti della vittima. Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 15:33

