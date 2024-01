Famiglia con sei figli, Francesca e Alessio ora aspettano due gemelle: «Cambiamo casa, nella nostra non c'entriamo più»

di Valerio Salviani

È già mamma di sei figli, adesso aspetta due gemelle. Francesca Levi D'Ancona partorirà presto per la settima volta. La famiglia che ha formato con suo marito Alessio Brunetti, si arricchirà presto di altri due membri e così in casa saranno in 10. Un po' di numeri, che raccontano bene la vita della super famiglia di Firenze. Lei, 38enne con due lauree (la seconda presa da mamma), non potrebbe essere più felice. E sui social racconta com'è vivere con sei figli, più due in arrivo, con tutte le gioie e le difficoltà «che sono tante».

Francesca Levi D'Ancona, chi è

Il progetto social di Francesca Levi D'Ancona si chiama "come fate con 6", che poi è la domanda che a lei e suo marito Alessio fanno più spesso. Si sono sposati nel 2013 e un anni dopo è nato il primo bambino. I loro figli si chiamano Anna, Paolo, Silvia, Maria, Elena e Sara. Il più grande ha quasi 10 anni, la più piccola 1. Lei elargisce consigli per famiglie allargate e racconta la sua vita. Il suo profilo Instagram ha 126mila follower.

Il cambio casa

Recentemente Francesca ha raccontato che presto cambieranno casa e lasceranno quella dove hanno vissuto fino a oggi. «Dato che la famiglia cresce... ovviamente non ci saremmo più stati qui in 10 anche se la nostra casina ci piaceva tantissimo e ci dispiace lasciarla... ma abbiamo trovato una casa più grande, sempre a Firenze, nella stessa zona dove stiamo ora, anche per la scuola e tutte le attività, e presto ci trasferiamo», ha spiegato. E a chi le chiede se 8 figli non siano troppi, Francesca risponde a tono: «Secondo voi il numero giusto qual è?».

Il bilancio di famiglia

Francesca e Alessio possono contare sull'aiuto di una tata e dei genitori, che spesso stanno insieme ai figli.

Le vacanze

Recentemente Francesca, suo marito e i piccoli sono stati a Barcellona per una vacanza di gruppo. Sicuramente non facile e certamente dispendioso. Ma i due sposi riescono a concedersi anche dei momenti da soli, come mostrato dalla mamma nelle sue storie su Instagram. «Ma quando siamo via non vediamo l'ora di tornare dai nostri piccoli», dice lei.

