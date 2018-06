Si staccano pezzi dal ponte della Statale 16: attimi di paura sulla strada

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 10:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FALCONARA – Si staccano calcinacci dal Ponte della Statale Adriatica: momenti di apprensione a Falconara.Nel pomeriggio, intorno alle ore 15.30, i vigili del fuoco sono dovuti intervenirei a Falconara Marittima in via Guglielmo Marconi sul ponte della Statale 16 dopo che alcune parti di cemento erano cadute nella via sottostante. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala, hanno verificato tutta l’arcata, rimuovendo le parti che presentavano un immediato pericolo. Non si segnalano, per fortuna, danni a persone, per circa un’ora il traffico è stato deviato.