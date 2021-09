Il virologo Pregliasco: «Bombardato dagli insulti, mi telefonano anche di notte»

Insulti, telefonate anonime e aggressioni verbali, fino alle minacce di morte: c’è di tutto nella valanga di odio che sta investendo i medici schierati nella battaglia contro il Covid. Tra questi c’è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano.

Anche lei è finito nella rete degli haters no vax?

«Purtroppo sì. Sono incredulo e dispiaciuto per quel che mi sta accadendo. Era già successo in passato ma mai con questa veemenza».

Come arrivano a lei?

«Hanno il mio numero di telefono, lo fanno squillare a qualunque ora con chiamate anonime, anche e soprattutto di notte. Mi arrivano mail e messaggi, in cui mi accusano di essere un venduto e mi chiedono come faccio a dormire la notte o a baciare i miei figli. Per non parlare delle solite offese sul piano professionale: non sono un vero medico e non sono autorevole. Tagliano i video dei miei interventi in tv e me li inviano per accusarmi di qualunque cosa. Poi ci sono le minacce di morte, ho notato che sono solo scritte: mai a voce».

Ha paura?

«Le direi di no ma a volte mi capita di essere avvicinato da persone che mi vogliono conoscere, con atteggiamenti assolutamente positivi, purtroppo ora comincio a temere che possa esserci qualcuno che lo fa solo per colpirmi». Ha denunciato? «Le prime volte, ora non più».

Diceva che le era già accaduto, quando?

«Qualche anno fa, ad esempio, quando si parlava del vaccino obbligatorio per i bambini contro il morbillo. Quando si parla di bambini si scaldano gli animi».

Hai mai risposto a qualcuno?

«All’inizio, sì. Ho provato a rispondere alle mail ma poi ho capito che è inutile, non vogliono ascoltarti».

Secondo lei, perché?

«Hanno bisogno di un capro espiatorio, hanno paura della realtà e preferiscono pensare che ci sia qualcuno che ha inventato tutto. È un modo per mettere la testa sotto la sabbia».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA