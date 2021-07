Etna, nuova pioggia di cenere su Catania: l'aeroporto rimasto chiuso fino alle 9.30

L'Etna continua la sua attività e riempie di cenere lavica la città di Catania. A causa della pioggia di cenere, l'aeroporto della città è rimasto chiuso per le prime ore del mattino, prima che la situazione tornasse alla normalità con un'ora di anticipo rispetto al previsto, intorno alle 9.30.

Etna, la nuova attività nella notte

Nuovo parossismo dell'Etna nella notte con fontana di lava e violenti boati dal cratere di Sud-Est. Il fenomeno, iniziato all'01:00 si è concluso alle 02.19. Presente anche una piccola colata lavica che si è diretta in direzione sud-ovest, che è alimentata e si attesta ad una quota di circa 2.800 metri sul livello del mare. La nuova attività del vulcano attivo più alto d'Europa è stata accompagnata dall'emissione di un'intensa nube eruttiva, alta almeno 5 chilometri, secondo stime dell'Ingv-Oe.

Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 9.30

La pioggia di cenere lavica proveniente dall'Etna ha raggiunto diversi comuni della zona, compreso il capoluogo Catania, dove l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini è rimasto chiuso e non operativo per le operazioni di pulizia e bonifica delle piste. Nessun volo era autorizzato ad atterrare o decollare prima delle 10.30, ma la rapidità delle operazioni ha consentito di far tornare operativo lo scalo con un'ora di anticipo.

