Esplosione in una centrale idroelettrica sull'Appennino bolognese: 6 dispersi e quattro ustionati gravissimi

Un'esplosione si è verificata attorno alle 15 in una centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino in provincia di Bologna. Al momento, secondo le prime informazioni, ci sarebbero 4 ustionati gravi e sei dispersi. Sono in corso le ricerche dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana: cosa è successo

Almeno 4 i feriti, un uomo di 48 anni è il più grave. Secondo le prime informazioni, pare esserci stato uno scoppio in una delle due centrali elettriche che regolano il bacino.

L’elisoccorso si è alzato in volo da Bologna e da Modena per raggiungere il luogo della tragedia e prestare le prime cure, per poi trasportare i feriti in ospedale.

