Ennio Morricone morto, l'addio di vip e istituzioni. Conte: «Ricorderemo sempre il genio»

«La Musica di Ennio Morricone ha reso il Grande Cinema indimenticabile.. bastava una nota ed era subito Emozione. Un dono dato ai grandi. Ed ora? Una perdita epocale #enniomorricone», le parole dell'attrice Anna Foglietta. «Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hanno segnato la storia del cinema, in Italia e nel mondo, e continueranno a emozionarci. Roma era la sua città e oggi piange la scomparsa di un artista molto amato», scrive invece su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Un giorno triste per la cultura, con Ennio Morricone ci lascia uno dei grandi maestri italiani, un musicista di raffinata bravura che con le sue melodie ha saputo emozionare e far sognare il mondo intero che lo ha ricambiato con i più importanti premi e riconoscimenti, a partire dagli Oscar per le sue leggendarie colonne sonore», dice il ministro Dario Franceschini. «Ho avuto la fortuna di incontrarlo e non scorderò quell'energia e quella forza che era capace di trasmettere anche con il solo sguardo. Sono vicino ai familiari in questa triste giornata».



«Con Ennio Morricone se ne va un pezzo di cinema mondiale. Una testimonianza di quanto gli italiani possano essere protagonisti ovunque. La musica, un legame universale per unire tutti in un abbraccio globale d'amore e di comunanza ideale». Lo scrive su Twitter Aurelio De Laurentiis. «La sua umiltà, unita a una grandezza mai ostentata - aggiunge il produttore cinematografico e presidente del Calcio Napoli - gli ha permesso di supportare piccoli e grandissimi film, profondendogli un'anima unica che li ha resi indimenticabili e perfetti. Un abbraccio sentito alla moglie Maria e al figlio Andrea che ha tutte le qualità di musicista per continuare l'opera del padre. Un forte abbraccio anche agli altri figli Giovanni, Marco e Alessandra», conclude De Laurentiis.