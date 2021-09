Droga, latitante calabrese arrestato in Spagna: deve scontare 15 anni

I carabinieri del ROS e i militari della Guardia Civil spagnola, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, SCIP, hanno arrestato il 5 settembre scorso (ma la notizia è stata comunicata oggi) a Barcellona il latitante Gianluca Tassone, 42enne di Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia.

Tassone era ricercato in ambito internazionale poiché destinatario di un provvedimento di cumulo pene, emesso il 18 novembre 2020 dalla Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria. Deve scontare una pena definitiva di 15 anni di reclusione per reati in materia di narcotraffico internazionale. Già nel 2008 Tassone, all’epoca 29enne, era stato condannato a 5 anni di reclusione per aver fatto parte di un’associazione dedita al traffico di cocaina, eroina e marijuana nel Vibonese.

