Urla “Allah” prima di un funerale in chiesa, donna bloccata da due agenti: ha un malore e muore

di Redazione web

E' morta in chiesa stroncata da un malore. Marinela Murati, 39 anni, è deceduta nella chiesa della Madonna dei Pellegrini di Vigevano, provincia di Pavia, bloccata a terra ed ammanettata da due agenti di polizia. La 39enne di origine albanese, sabato scorso, era entrata in chiesa preparata per la celebrazione di un funerale, urlando frasi sconnesse, inginocchiandosi a pregare, gridando più volte il nome di Allah.

«Violentata dal branco», lo stupro denunciato da una 17enne: arrestati due stranieri di 26 e 31 anni

La bloccano a terra

Il sacerdote ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e due agenti della polizia locale sono entrati e l'hanno convinta a seguirli fuori dal luogo religioso, ma all'improvviso la donna si è scagliata contro la statua della Madonna, tentando di farla cadere.

Morte improvvisa

Allora i due agenti l'hanno bloccata sul pavimento e con la pancia rivolta verso il terreno, mentre uno dei due le teneva la testa perché non la sbattesse sul pavimento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA