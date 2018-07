Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORDENONE e TREVISO - Versa inuna donna di) di 55 anni, che nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 luglio, poco dopo le 13, è statada una auto condotta una 42enne di. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Pordenone, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità, la conducente della, ha investito la trevigiana mentre stava attraversando le; è successo in via Grigoletti, di fronte alla gelateria Maxi Gelato.La trevigiana è stata subito soccorsa e stabilizzata sul posto quindi trasportata in codice rosso all'ospedale di Pordenone. Le sue condizioni sono molto gravi, a causa del tremendo trauma cranico che le ha fatto perdere anche molto sangue. La prognosi è riservata; è ricoverata in terapia intensiva e in pericolo di vita.La polizia locale ha. Si tratta delda quando è entrata in vigore la nuova norma del. I telefonini saranno esaminati per capire se le due donne si erano distratte perché stavano telefonando o inviando dei messaggi.