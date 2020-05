Dipendente Inps suicida a 56 anni: si è impiccato vicino a casa sotto gli occhi della compagna

Choc nel bolognese adove un uomo di 56 anni,, si è suicidato vicino a casa sua. Un dramma avvenuto sotto gli occhi della sua compagna, che ha allertato il 112 questa mattina intorno alle 7.20, dopo aver reciso la corda nella speranza di salvarlo.I carabinieri giunti sul posto hanno trovato il suo cadavere: per il 56enne non c'era più nulla da fare. L'uomo si èdietro l'abitazione della coppia. La salma è a disposizione della magistratura ed il medico legale è sul posto. Sono in corso accertamenti per verificare i motivi che hanno portato al gesto estremo.