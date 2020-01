Dimentica le chiavi di casa, si arrampica sul balcone ma precipita: Luigi muore a 38 anni

Dramma la scorsa notte a Vigolo (Bergamo), in via Roma: Luigi Bettoni, 38 anni, è morto cadendo dal balcone di casa, sul quale si stava arrampicando pare perché avesse dimenticato le chiavi di casa. La vittima è un muratore. L'incidente è accaduto alle 4. Il trentottenne stava cercando di salire sul terrazzo per entrare in casa, ma è scivolato ed è caduto rovinosamente a terra. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ma non c'è stato nulla da fare per il muratore. Arrivati sul posto anche i carabinieri.



La vittima è caduta da un'altezza di circa otto metri, senza purtroppo avere scampo. Il muratore si sarebbe arrampicato sul balcone di casa perché aveva dimenticato le chiavi dell'abitazione sulla sua auto, lasciata a Predore a causa di un guasto. Bettoni era tra l'altro molto conosciuto a Vigolo, dove la sorella è anche consigliere comunale e impegnata nel sociale.



A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa che, attorno alle 4, hanno sentito prima dei rumori e poi un botto. Vani tutti i tentativi di rianimare Luigi Bettoni, morto sul colpo per la caduta. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia, mentre il corpo del muratore è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Domenica 26 Gennaio 2020, 19:49

