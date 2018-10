Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ll Nord Italia spegne i vecchi diesel. Da oggi, in molte regioni settentrionali entreranno in vigore i nuovi divieti al traffico per migliorare la qualità dell'aria. Limitazioni più ampie rispetto a quelle dello scorso inverno: le misure infatti riguardano 1,1 milioni di auto che prima non erano toccate dal blocco. Quest'anno il bando in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna riguarderà anche le vetture Euro 3.