Green pass, l'obbligo dal 15 ottobre: anche per autonomi, sindaci e colf. Speranza: «Tamponi estesi a 72 ore»

Il decreto Green pass che estende l'uso del certificato verde a tutti i luoghi di lavoro è stato approvato all'unanimità in Consiglio dei ministri. È in corso una conferenza stampa, nella sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, in cui i ministri Renato Brunetta, Andrea Orlando, Maria Stella Gelmini e Roberto Speranza rispondono alle domande sul decreto. Quello per l'estensione dell'obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro è «un decreto per continuare ad aprire il Paese», ha detto il premier Mario Draghi durante il Cdm.

Speranza: tamponi estesi a 72 ore, ma solo molecolari

«Con questo decreto estendiamo dal 15 ottobre l'uso del green pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, per due ragioni: per rendere questi luoghi più sicuri e per rendere più forte la campagna di vaccinazione. L'utilizzo più estensivo del green pass ci aiuterà a spingere la campagna di vaccinazione», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. I test antigenici saranno gratuiti solo per gli esenti previsti dalla circolare del Ministero della salute, ha detto Speranza, che ha poi aggiunto che è stato accolta la richiesta di far valere i tamponi per 72 ore e non più per 48, ma solo per i tamponi molecolari, mentre il Green pass dopo test antigenico continuerà a valere per due giorni.

Con il decreto approvato, ha spiegato Speranza, «renderemo anche più capillare la rete delle farmacie attive e capaci di somministrare tamponi, test antigenici rapidi nel nostro Paese. Lo facciamo con una norma che chiede a tutte le farmacie in possesso dei requisiti per poter fare i tamponi di rispettare il protocollo d'intesa che il commissario Figliuolo ha sottoscritto con le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti». «Siamo convinti che questo decreto - ha concluso - possa contribuire a dare un'ulteriore spinta a questa fase di ripartenza e gestire meglio i mesi che verranno e aiutare l'Italia».

Con questo decreto, ha detto Speranza, «puntiamo sul vaccino come chiave fondamentale per aprire una nuova stagione». Col decreto si estende l'utilizzo del green pass a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato: «Ciò per rendere più sicuri questi luoghi, perchè il green pass è uno strumento di libertà che ci aiuta a rendere i luoghi più sicuri, e anche per rendere ancora più forte la campagna di vaccinazione». I numeri della campagna, ha aggiunto, «sono molto incoraggianti, ma è chiaro che un utilizzo ancora più estensivo del green pass come quello che mettiamo in campo con questo decreto siamo sicuri che ci aiuterà a spingere ancora di più questa campagna di vaccinazione».

«C'è piena sintonia nel governo e col ministro Franceschini. Il governo ha fatto la scelta di fondo di puntare tutte le energie sulla riapertura delle scuole. Oggi ci sono altre misure vigenti e c'è un tema di capienza dentro cinema e teatri. L'orientamento è: monitoriamo con attenzione la curva dopo l'apertura delle scuole, se la curva dovesse reggere lavoreremo per allargare le maglie per quanto riguarda le capienza». «Comprendiamo richieste dal mondo del cinema e dello sport ma abbiamo bisogno di alcune settimane per valutare la curva dopo l'apertura delle scuole».

Brunetta: noi unici in Europa

«Questo è un decreto unico in Europa. Andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato - ha detto il ministro Renato Brunetta - è un insieme di 23 milioni di lavoratori. 3,2 milioni di lavoratori pubblici, 14 milioni privati. Tutto il capitale umano del Paese che in gran parte è già vaccinato e dotato di Green pass. Con questo provvedimento vogliamo accelerare la dinamica fisiologica delle vaccinazioni che prevede già 200-250mila nuovi vaccinati al giorno, e che dovrebbe portarci a metà di ottobre oltre l'81-82% di vaccinati, ma che ancora non basta per raggiungere l'immunità di gregge».

«Abbiamo applicato il modello scuola e se non ci riserva qualche brutta sorpresa, ma non credo, dal punto di vista della curva, applicandolo a tutto il resto a metà ottobre avremo già raggiunto e superato i risultati previsti da Figliuolo e potremo affrontare con grande solidità» l'autunno, ha aggiunto Brunetta sottolineando che il governo conta su «un grandissimo, enorme, serissimo effetto annuncio, vaccinatevi, fate il green pass» ed è «molto probabile che porti già nelle prossime 4 settimane all'accelerazione dei vaccini».

La bozza: valido dal 15 ottobre. No licenziamenti

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data di scadenza dello stato d'emergenza, il Green pass sarà obbligatorio per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all'amministrazione o all'azienda. La bozza che l'ANSA ha potuto visionare è composta da 8 articoli, con alcune norme ancora incomplete, e disciplina l'obbligo per l'ingresso nei luoghi di lavoro, per tutti i dipendenti e anche per chi acceda a quei luoghi per svolgere la sua «attività lavorativa e formativa».

Secondo il decreto, chi non ha il Green pass avrà comunque il «diritto alla conservazione del rapporto di lavoro». La bozza prevede sanzioni, inclusa la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza Green pass. Ma in ogni caso non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore. Il nuovo decreto che introduce il green pass nel mondo del lavoro prevederebbe sanzioni da 600 a 1.500 euro, avrebbe spiegato il governo nel corso della riunione con Regioni, Comuni e Province. La sanzione riguarderebbe sia chi non mostra il certificato verde sia chi omette i controlli.

Green pass subito dopo prima dose per guariti

I guariti dal Covid non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione, prevede la bozza del decreto che estende la certificazione ai luoghi di lavoro. L'articolo 4 comma 3 modifica infatti la normativa attuale sostituendo il passaggio in cui si affermava che la certificazione era valida «dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione» con le parole «dalla medesima somministrazione».

Anche sindaci, presidenti di Regione e consiglieri

L'obbligo di Green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro si applica anche «ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice». La bozza di dl Green pass estende così l'obbligo - e relative sanzioni - a sindaci e presidenti di Regione, nonché ai consiglieri. Sugli organi costituzionali, come le Camere, però, il governo non può intervenire dal momento che hanno autodichia, autonomia decisionale, dunque una norma dispone: « Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento». Sparisce il termine del 15 ottobre per adeguarsi, che era nelle prime bozze.

Autonomi, colf e badanti

L'obbligo di Green pass per l'ingresso nei luoghi di lavoro vale inoltre per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari. L'obbligo dunque si applicherà ad esempio all'idraulico o all'elettricista che svolga il suo lavoro nel pubblico e nel privato, ma anche a colf e badanti. La norma dispone infatti che «chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde».

