Scuola, De Luca: «In Campania non riapriamo scuole elementari e medie»

«È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

«In queste ore stanno lavorando le nostre strutture sanitarie, credo che ci sarà a breve una unità di crisi che prenderà atto di questa situazione in maniera responsabile - spiega - credo che andremo alla proroga dell'apertura a fine gennaio per quanto riguarda medie ed elementari». «Ma c'è qualcuno che può sostenere che aprire le scuole nel caos totale favorisce la didattica e l'equilibrio psicologico dei nostri bambini e tranquillità dei docenti? È esattamente il contrario. Chi prende queste decisioni è nemico della scuola non amico», spiega. «Ci sono 3mila positivi tra il personale scolastico e credo 19mila positivi nella fascia 0-19 anni. La percentuale di vaccinazione che registriamo al di sotto delle prime medie e elementari è del 10%»,aggiunge.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Gennaio 2022, 16:23

