David Sassoli morto, le reazioni. Von der Leyen: «Grande europeo e italiano». Il tweet commosso di Letta

L'addio di David Sassoli ha svegliato tutto il mondo politico. Commosse le reazioni da Bruxelles e dal nostro Paese: «Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario Presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David». Così in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ricorda Sassoli, scomparso questa notte. «Sono scioccato e triste dalla notizia della morte del presidente del Parlamento Ue David Sassoli. Le mie più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi del Parlamento europeo», ha scritto il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe.

«Le parole che non avrei mai voluto pronunciare. Per un amico unico, persona di straordinaria generosità, appassionato europeista. Per un uomo di visione e principi, teorizzati e praticati. Che cercheremo di portare avanti. Sapendo che non saremo all'altezza. Addio David Sassoli». Il leader del Pd Enrico Letta ricorda così su twitter il presidente del Parlamento europeo.

The words I hoped I would never have to say. For a unique friend, a visionary and man of principles. A great pro European. We will miss you @DavidSassoli. #AddioDavid — Enrico Letta (@EnricoLetta) January 11, 2022

«Ciao David, amico di una vita intera», ha scritto il ministro della Cultura Dario Franceschini saluta il presidente del parlamento europeo David Sassoli scomparso nella notte.

«David Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico e europeista. Eri un uomo limpido, generoso, allegro, popolare. Un abbraccio alla famiglia, riposa in pace», ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni.

Ricordo #DavidSassoli come un uomo appassionato, un europeista convinto, un servitore delle istituzioni. Riposi in pace — Matteo Renzi (@matteorenzi) January 11, 2022

«Ricordo David Sassoli come un uomo appassionato, un europeista convinto, un servitore delle istituzioni. Riposi in pace». Così in un tweet il leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Un profondo dolore. Ciao David». È il tweet del ministro della Pa, Renato Brunetta

