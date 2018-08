Daisy, individuati gli aggressori: sono tre italiani.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno aggreditoper goliardia. Per questo futile motivo le avrebbero lanciato le uova che ora mettono in pericolo la partecipazione dell'atleta italiana ai prossimi campionati europei di Atletica leggeraSono stati identificati dai carabinieri: si tratta di tre ragazzi italiani, denunciati per lesioni e omissioni di soccorso.I tre giovani, residenti a Vinovo, La Loggia e Moncalieri, sono stati identificati attraverso una complessa attività di indagine, che ha permesso ai carabinieri di individuare la targa del Fiat Doblò da cui è partito l'uovo che ha colpito in pieno volto l'atleta italiana. Daisy era stata colpita nell'occhio nella notte tra il 29 e il 30 luglio.L'auto individuata dai Carabinieri in reatà era intestata al padre di uno dei tre giovani, aveva sulla fiancata destra residui di uovo. Portato in caserma, il proprietario ha spiegato che spesso l'auto veniva usata dal figlio 19enne. Quest'ultimo, durante l'interrogatorio, ha confessato almeno sette lanci di uova negli ultimi due mesi e hafatto il nome dei due amici. Anche loro, convocati in caserma, hanno ammesso le proprie responsabilità.