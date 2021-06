Covid, gli Usa abbassano l'allerta viaggi per l'Italia: ora sono «sconsigliati»

Covid, gli Stati Uniti abbassano l'allerta viaggi per i propri cittadini che vogliono venire in Italia. Si tratta però di un risultato minimo, dal momento che l'allerta passa dal livello 4, il massimo, al livello 3.

Leggi anche > Discoteche, la riapertura quando? Green pass, mascherine e niente ballo: ecco le regole

Il Dipartimento di Stato ha abbassato infatti l'allerta a 'livello 3-'Reconsider travel', che sconsiglia di partire, ma è comunque più lieve del precedente livello 4 'do not travel', che è il massimo. Lo stesso è stato deciso per Germania e Francia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 22:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA