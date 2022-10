Covid, il bollettino di oggi domenica 23 ottobre 2022: 25.554 nuovi casi e 52 morti

Covid in Italia, il bollettino di oggi domenica 23 ottobre 2022. Sono 25.554 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 31.775 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 52 contro le 92 di ieri. Il tasso di positività è di 15,80% (ieri 16,25%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 161.787 contro i 195.575 del giorno precedente.

Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.348.075, indica sempre l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 227), nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.017, rispetto ai 7.047 di ieri. Gli attualmente positivi sono 519.797. Dimessi e guariti sono 22.649.684 mentre dall'inizio della pandemia i decessi sono stati 178.594.

Covid nel Lazio, 2.674 nuovi positivi (1.453 a Roma) e nessun decesso

Nel Lazio su 1.905 tamponi molecolari e 13.981 antigenici per un totale di 15.886 test, si registrano oggi 2.674 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 229 rispetto a ieri), con 1.453 contagi a Roma. Inoltre, non si registrano decessi (meno 3 rispetto a ieri) e 2.046 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 630 (come ieri), mentre le terapie intensive sono 31 (meno 6 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,8 per cento», spiega l'assessore D'Amato.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 478 nuovi casi positivi al Covid-19. La Asl Roma 2, invece, conta 634 nuovi casi. Nella Asl Roma 3 si registrano 441 nuovi contagi. Nella Asl Roma 4 sono 116 i nuovi casi, mentre nella Asl Roma 5 si registrano 198 nuovi contagi. La Asl Roma 6 registra 245 nuovi positivi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 662 nuovi casi positivi al Covid. In particolare, la Asl di Frosinone registra 198 nuovi contagi, quella di Latina 267 nuovi casi, quella di Rieti 82 nuovi casi. Infine, la Asl di Viterbo registra 115 nuovi contagi.

Covid in Lombardia, 4.646 nuovi positivi e 21 decessi

Sono 30.472 tamponi effettuati, nelle ultime 24 ore in Lombardia, è di 4.646 il numero di nuovi positivi al Covid con un tasso di positività in discesa al 15,2% (ieri era al 17,5%). Il numero dei ricoverati è praticamente stabile nelle terapie intensive (18, +1) e in discesa negli altri reparti per la cura del Coronavirus (1.177, -23). Sono 21 i morti che portano il totale da inizio pandemia a 42.949. È quanto si legge sul sito del Ministero della Salute. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati registrati 1.409 contagi, a Bergamo 350, a Brescia 516, a Como 378, a Cremona 186, a Lecco 171, a Lodi 108, a Mantova 207, a Monza e Brianza 391, a Pavia 284, a Sondrio 110 e a Varese 442.

#covid, il #bollettino di oggi domenica 23 ottobre 2022: 25.554 nuovi casi e 52 morti https://t.co/kKc0tkjbFb — Leggo (@leggoit) October 23, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA