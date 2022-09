Covid, il bollettino di oggi in Italia: 6.610 nuovi contagi e 40 morti

Covid, il bollettino di oggi in Italia lunedì 5 settembre 2022. In Italia si sono registrati 6.610 nuovi casi di Covid a fronte di 63.822 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 13.197 contagi su 111.946 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 40 decessi (contro i 30 di domenica) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 175.872. Prosegue il calo di ricoveri sia in terapia intensiva (-7) sia nei reparti ordinari (-5). Il tasso di positività scende al 10,4% dall'11,8%, mentre i guariti sono 20.274.

Scendono sono i 600 mila gli attualmente positivi al Covid in Italia, un dato simile a quello registrato nel mese di giugno. Il nuovo bollettino del ministero, infatti, fa registrare 589.460 positivi, 13.706 in meno rispetto a ieri. Sono 185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 12. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.566, nelle ultime ventiquattro ore 7 in meno. Dimessi e guariti sono 21.179.545 (+20.274) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.944.877, quello dei decessi è di 175.872.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 17:42

