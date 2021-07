Covid, il bollettino di domenica 4 luglio: 808 nuovi contagi e 12 vittime nelle ultime 24 ore

Covid, il bollettino di oggi domenica 4 luglio 2021: i dati ufficiali diffusi dal Ministero della Salute.

In Italia ci sono 808 nuovi casi di coronavirus a fronte di 141.640 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 932 con 228.127 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 12 decessi (contro i 22 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.649. In terapia intensiva ci sono 197 pazienti mentre i guariti sono 1.706. Tasso di positività allo 0,57%.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 17:12

