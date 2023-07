A scuola di sicurezza informatica: è boom di corsi nelle università

di Lorena Loiacono

L’anti-hacker sale in cattedra e la cybersicurezza diventa materia di studio, dal sicuro sbocco lavorativo. Ed è boom di corsi: secondo il rapporto “L’ecosistema italiano della sicurezza informatica tra regolazione, competitività e consapevolezza”, realizzato dall’Istituto per la Competitività, nel mese di gennaio scorso in Italia erano attivi 234 tra corsi e insegnamenti relativi alla cybersicurezza rispetto ai 79 individuati nello stesso mese del 2022, concentrati soprattutto nel Lazio, Piemonte, Campania e Lombardia.

La cybersecurity apre scenari infiniti sul mondo del lavoro e sempre più aziende sono a caccia di esperti: se ne stima più di una su due. Il Cybersecurity specialist è ad oggi uno dei lavori emergenti nelle previsioni di fabbisogni occupazionali da qui al 2027. E allora sempre più neodiplomati scelgono di formarsi per diventare l’incubo degli hacker.

La Luiss con un master promuove una formazione avanzata sul tema della sicurezza informatica, con docenti dai profili multidisciplinari ed esperti nazionali ed internazionali, alla Sapienza di Roma ci sono corsi di studio e dottorati sulla cybersecurity e la sicurezza dei sistemi. L’Università di Milano propone la laurea magistrale in sicurezza informatica mentre al Politecnico di Milano ci sono anche i corsi estivi di cybersecurity and hacking dedicati ai ragazzi delle superiori, a partire dal secondo anno, per sviluppare la mentalità hacker per poi bloccare i cyber attacchi. Ci sono poi i corsi di due anni degli Its, gli istituti tecnici superiori post diploma, che formano i neodiplomati nel settore della difesa aziendale dalle minacce cyber.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 06:00

